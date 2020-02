Gedenken an NBA-Superstar Bryant auch vor dem Super Bowl

Super Bowl am Sonntag (Ortszeit) in Miami des tödlich verunglückten Basketball-Superstars Kobe Bryant gedacht. Eine halbe Stunde vor dem Kick-off reihten sich dafür die Mannschaften der San Francisco 49ers und der Kansas City Chiefs in Anspielung auf Bryants Trikotnummer bei den Los Angeles Lakers an der 24-Yard-Linie des Hard Rock Stadiums auf.

Die Anzeigetafel zeigte Bryant, den Namen seiner Tochter Gianna und die der weiteren sieben ebenfalls beim Hubschrauberabsturz am Sonntag Gestorbenen. Parallel gedachte die NFL ihrer verstorbenen Legende Chris Doleman, Mitglied der Hall of Fame.