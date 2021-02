Die deutschen Basketballer spielen vom 29. Juni bis 4. Juli in Kroatien um ein Ticket für die Sommerspiele in Tokio, die dann drei Wochen später am 23. Juli beginnen sollen. Zunächst geht es in Split gegen Russland und Mexiko. Im Halbfinale könnten Kroatien, Tunesien oder Brasilien warten, bevor das Finale ansteht.