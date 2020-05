Göttingen und Crailsheim eröffnen BBL-Turnier

Die BG Göttingen und die Hakro Merlins Crailsheim eröffnen das Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL). Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Liga am Mittwoch veröffentlichte. Das Duell der beiden Klubs am 6. Juni (16.30 Uhr/MagentaSport) ist das erste von 36 Turnierspielen. Die beiden Finalspiele finden am 26./28. Juni statt.Insgesamt nehmen zehn Teams am Event in München teil, mit...

Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die Liga am Mittwoch veröffentlichte. Das Duell der beiden Klubs am 6. Juni (16.30 Uhr/MagentaSport) ist das erste von 36 Turnierspielen. Die beiden Finalspiele finden am 26./28. Juni statt.

Insgesamt nehmen zehn Teams am Event in München teil, mit dem die BBL ihre Saison in der Coronakrise beenden will. In der Vorrunde sind die Mannschaften in zwei Gruppen zu je fünf Teams organisiert, danach folgt eine K.o.-Phase mit Hin-und Rückspiel.

Basketball Bayern-Basketballer Zipser: "Alle werden auf uns schauen" VOR 3 STUNDEN

Basketball Basketball: Mitteldeutscher BC verlängert mit Poropat VOR 6 STUNDEN