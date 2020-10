Den beiden deutschen Vertretern gelang es am Freitagabend in der EuroLeague allerdings ausgesprochen gut, die Konzentration zu wahren. Alba feierte beim russischen Serienmeister mit 93:88 den ersten Sieg im vierten Saisonspiel, der Bundesligarivale Bayern München kam bei Titelmitfavorit Fenerbahce Istanbul nach einem unerklärlichen Fehlstart zum 75:71 und damit zum dritten Erfolg.

Nach den Auswärtssiegen in Berlin, Tel Aviv und in Istanbul liegen die Bayern mit drei Siegen und einer Niederlage in der Spitzengruppe der europäischen Königsklasse. Nur Zalgiris Kaunas aus Litauen hat mit vier Siegen noch eine weiße Weste. Alba vermied den Fehlstart, obwohl Trainer Reneses vor der Partie beinahe gar nicht mit einer Chance in Moskau gerechnet hatte.