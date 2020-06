Günther lobt BBL-Konzept: "Scheint sehr durchdacht"

Per Günther ist zufrieden mit dem BBL-Konzept

Ex-Nationalspieler Per Günther von ratiopharm Ulm hat das Konzept der Basketball Bundesliga (BBL) für das Finalturnier in München gelobt. "Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass wir ein großes coronaspezifisches Risiko eingehen. Alles scheint sehr durchdacht", sagte der 32-Jährige am Dienstag bei einer virtuellen Pressekonferenz."Unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, kann sich die...

"Unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, kann sich die Liga bis jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie das echt gut aus dem Boden gestampft hat", sagte Günther: "Das Konzept ist super, man merkt dass das Hotel und die Liga alles versuchen, uns alles so gut wie möglich zu gestalten."

Die teilnehmenden zehn Bundesligisten sind während des Finalturniers in einem zentralen Quarantäne-Hotel untergebracht, alle Spiele werden im Audi Dome in München ausgetragen. Die Finalspiele finden am 26. und 28. Juni statt.

