Hamburg Towers: Kein neuer Vertrag für Aufstiegs-Trainer Taylor

Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers wird den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit Trainer Mike Taylor (47) nicht verlängern. Das gaben die Hanseaten am Dienstag bekannt. Ein Nachfolger für den US-Amerikaner, der die Hamburger im Vorjahr in die Bundesliga geführt hatte, steht noch nicht fest. Taylor war 2018 an die Elbe gekommen."Wir danken Mike aus tiefstem Herzen. Mit seiner...

"Wir danken Mike aus tiefstem Herzen. Mit seiner Persönlichkeit und seinem Geschick war er maßgeblich dafür verantwortlich, dass uns der riesige Erfolg des Aufstiegs gelungen ist", sagte Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby. Taylor selber zeigte sich "enttäuscht darüber, dass die Towers und ich keine Einigung erzielt haben", sagte er in einer Mitteilung: "Ich habe mein Herz in dieses Team gesteckt, es positiv beeinflusst und das Level des ganzen Klubs angehoben."

