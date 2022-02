Das Team des 23-Jährigen setzte sich in dem NBA-Duell mit 111:110 durch, Reggie Jackson traf für die Clippers 4,1 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg. Hartenstein trug in seiner Rolle als Center sechs Punkte und sechs Rebounds bei.

Bei beiden Teams fehlten die ganz großen Stars in dem engen Duell. Die Lakers traten ohne LeBron James an, der aufgrund von Knieproblemen aussetzen musste. Bei den Clippers fehlen weiterhin Kawhi Leonard (nach Kreuzband-OP) und Paul George (Ellbogen), sie bleiben dennoch an den Play-off-Plätzen der Western Conference dran. Die Lakers stehen dahinter als Neunter schon stärker unter Druck.

