Auch Sportler aus anderen Nationen wie Deutschland könnten sich durchaus am Verhalten der NBA-Spieler orientieren, die am Mittwoch nicht zu ihren Partien angetreten waren. "Ich glaube schon, dass man sich etwas abschauen kann", sagte Herber: "Die Profis in den USA haben den Mut, für die Sache einzutreten und sich öffentlicher Kritik auszusetzen." Sie hätten sich mit der Thematik auseinandergesetzt, seien gut informiert und betonten, dass sie sich weiterbilden wollen, ergänzte Herber: "Sie tragen ihre Argumente zudem wohlüberlegt und respektvoll vor."