Herrmann hofft auf Rückkehr der Zuschauer im Herbst

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann strebt eine zeitnahe Rückkehr der Zuschauer in allen Freiluft- und Hallenwettbewerben an. "Mein Ziel ist, dass wir möglichst bis zum Herbst soweit sind. Dass wenigstens in einem reduzierten Umfang wieder Zuschauer möglich sind", sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande des BBL-Finalturniers bei MagentaSport. Die bayerische Landesregierung sei "mit dem...

"Mein Ziel ist, dass wir möglichst bis zum Herbst soweit sind. Dass wenigstens in einem reduzierten Umfang wieder Zuschauer möglich sind", sagte der CSU-Politiker am Freitag am Rande des BBL-Finalturniers bei MagentaSport. Die bayerische Landesregierung sei "mit dem Sport in Gesprächen", fügte Herrmann an: "Vielleicht muss man das vorher auch schon mal erproben."

Herrmanns Zwischenfazit zum Ablauf des BBL-Turniers in München fiel positiv aus. "Ich freue mich sehr, dass das Turnier jetzt läuft, dass das klappt und dass es keine Probleme gibt", erklärte der 63-Jährige: "Ich wollte mir es heute mal vor Ort anschauen ? wie sieht es mit den Hygienevorschriften aus, wie wird das vollzogen, wie läuft das für den Tross, der dabei ist, wie läuft das für die Spieler."

Basketball BBL: Meister Bayern kommt immer besser in Fahrt VOR EINER STUNDE

Es sei ein "wichtiges Zeichen, dass dieses Turnier stattfindet. Ich freue mich einfach, dass das Turnier in München stattfinden kann. Dass ein deutscher Meister gefunden werden kann", sagte Herrmann.

Basketball BBL-Finalturnier: Erster Erfolg für Frankfurt - Bamberg geht unter VOR 21 STUNDEN