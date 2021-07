Der Serbe kommt vom spanischen Champions-League-Sieger San Pablo Burgos und hat einen Einjahresvertrag unterschrieben.

"Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Centerspieler. Den haben wir in Goran Huskic gefunden", sagte Trainer Igor Jovovic: "Ich bin überzeugt, dass uns Goran mit seiner Erfahrung und Meinungsstärke weiterbringen und an beiden Enden des Spielfeldes eine Verstärkung darstellen wird." Huskic kam in der spanischen ACB-Liga 2020/21 im Schnitt auf 5,7 Punkte und 4,1 Rebounds.

