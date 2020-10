Bei den Königlichen verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri, der bereits früh vom Spiel ausgeschlossen wurde, klar mit 82:100 (45:49). In der kommenden Woche treffen die Bayern auf den serbischen Topklub Roter Stern Belgrad.

Die Münchner hatten in der EuroLeague zuletzt für Furore gesorgt, davon war in Madrid zu Beginn gar nichts zu sehen. Nach einem katastrophalen Start lag das Trinchieri-Team schnell zurück, zu allem Überfluss verlor der Trainer die Nerven: Er legte sich verbal mit den Schiedsrichtern an und wurde beim Stand von 4:11 bereits nach 3:24 Minuten mit zwei technischen Fouls belegt und vom Spiel ausgeschlossen.