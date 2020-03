Kleber kämpft gegen die Langeweile: "Tagesablauf relativ öde"

"Der Tagesablauf ist relativ öde, man kann ja nicht mehr viel machen", sagte der Spieler der Dallas Mavericks im Interview mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB).

Kleber versucht in den USA, wegen des Coronavirus "die ganzen Regeln zu befolgen. Bars, Restaurants, alles hat zugemacht", sagte der Würzburger: "Man soll möglichst zu Hause bleiben, wenn es geht, also so ähnlich wie in Deutschland."

In Form zu bleiben, sei nicht so einfach. "Die ganzen Fitness-Studios haben ja auch zugemacht, das heißt, wenn ich aufstehe, dann trainiere ich hier zu Hause ein bisschen mit Minibändern und Körpergewicht und versuche da einfach, ein bisschen was zu machen", so Kleber.

Ansonsten versucht der 28-Jährige, "die Zeit einfach zu überbrücken mit ein bisschen Lesen, Musik machen, TV-Shows und solchen Sachen." Eine Reise nach Deutschland ist vorerst nicht möglich: "Bis jetzt dürfen die NBA-Spieler zwar ihren Standort verlassen, sollen allerdings in Nordamerika bleiben. International zu fliegen kommt erst einmal nicht in Frage."