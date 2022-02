Der Würzburger steuerte zum 125:118 bei den New Orleans Pelicans 20 Punkte bei, zwei Tage zuvor hatte der 30-Jährige bei Miami Heat (107:99) 19 Zähler verbucht - der bisherige Topwert.

"Man darf sich in der NBA nie zurücklehnen, sie haben wirklich einen Haufen talentierter Scorer und das gezeigt", sagte Kleber zum Spiel, in dem es am Ende für die Mavericks noch einmal eng wurde. "Wir hatten schon schlimme Niederlagen nach hohen Führungen, man muss den Gegner respektieren und darf nie locker lassen. Insgesamt haben wir uns etwas zu sehr auf die Offensive verlassen." Dallas führte zwischenzeitlich mit 24 Punkten.

Ad

Mann des Abends war Luka Doncic. Der Slowene machte 49 Punkte für die Mavs, hinzu kamen 15 Rebounds und acht Assists. "Ich habe drei gute Viertel gespielt, das letzte war richtig schlecht. Aber wir haben den Sieg geholt, ich bin glücklich", sagte Doncic.

Basketball WM-Quali: Benzing führt DBB-Team gegen Israel an VOR 16 STUNDEN

Dennis Schröder (9 Punkte, 9 Assists) ging mit den Houston Rockets beim 111:142 bei den Los Angeles Clippers um Isaiah Hartenstein (13 Punkte) unter. In der NBA steht nun das Allstar-Wochenende auf dem Programm.

Basketball NBA: Schröder überzeugt bei Rockets-Niederlage GESTERN AM 05:16