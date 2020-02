Kleber und Dallas verlieren in letzter Sekunde in Washington

Bei den Washington Wizards mit Isaac Bonga und Moritz Wagner mussten sich die Mavs in letzter Sekunde 118:119 geschlagen geben.

Topscorer Bradley Beal (29 Punkte) erzielte 0,2 Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korbleger. Für Dallas war es im fünften Spiel ohne den am Knöchel verletzten Jungstar Luka Doncic die dritte Niederlage. Kleber kam auf sieben Punkte, Wagner (6) und Bonga (3) blieben in ihrer Ausbeute ebenfalls einstellig. Dallas liegt als Siebter im Westen noch auf Play-off-Kurs, Washington muss als Neunter im Osten noch zulegen.

Den vierten Erfolg in Serie verbuchte Dennis Schröder, der mit Oklahoma City Thunder einen 108:101-Heimsieg gegen die Detroit Pistons feierte. Der deutsche Nationalspieler kam in 28 Minuten auf dem Parkett auf 18 Punkte. Zuvor hatte er in den vergangenen sieben Spielen, in denen er von der Bank kam, immer die 20-Zähler-Marke geknackt. OKC liegt auf Rang sechs der Western Conference.