Knöchelverstauchung: Hayward fehlt Celtics für knapp vier Wochen

Forward Gordon Hayward fehlt den Boston Celtics aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wegen einer Verstauchung im rechten Knöchel in den Play-offs für rund vier Wochen. Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, zog sich Hayward die Verletzung im vierten Viertel der Achtelfinal-Auftaktpartie gegen die Philadelphia 76ers zu. Boston ging durch einen 109:101-Sieg mit 1:0 in der...

Wie der Rekordmeister am Dienstag mitteilte, zog sich Hayward die Verletzung im vierten Viertel der Achtelfinal-Auftaktpartie gegen die Philadelphia 76ers zu. Boston ging durch einen 109:101-Sieg mit 1:0 in der Best-of-seven-Serie in Führung.

Die Celtics müssten es bis in die Conference Finals schaffen, damit Hayward (30) noch in dieser Saison in der "Blase" in Disney World in Orlando/Florida auf das Parkett zurückkehren kann. Das Halbfinale beginnt am 15. September.

