Ein Mitglied der Mannschaft sei im Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll, ließ der Verband wissen.

Der Name des Spielers wurde zwar offiziell nicht genannt, nach Informationen von The Athletic soll es sich aber um Guard Bradley Beal von den Washington Wizards handeln. Es ist allerdings nicht klar, ob der Spieler positiv getestet wurde oder ob er aus einem anderen Grund in das Protokoll aufgenommen wurde.

