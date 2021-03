Publiziert 22/03/2021 Am 19:42 GMT

Elgin Baylor, langjähriger Topstar der Minneapolis/Los Angeles Lakers ist am Montag im Alter von 86 Jahren verstorben. Dies teilte das Team mit. "Elgin war DER Superstar seiner Zeit und einer der wenigen Lakers, deren Karriere Minneapolis und Los Angeles umfasst hat", schrieb Klub-Präsidentin Jeanie Buss.

Baylor hatte 1958 für das Team aus Minnesota debütiert, das zwei Jahre später nach Kalifornien umzog. Elfmal wurde der Forward mit der Nummer 22 ins Allstar-Team gewählt und erreichte mit den Lakers achtmal das NBA-Finale - verlor aber stets, siebenmal alleine gegen die Boston Celtic. Erst in der Saison nach Baylors Rücktritt 1971 holten die Lakers erstmals seit 1954 wieder den Titel.

"Bevor Michael Jordan erstaunliche Sachen in der Luft angestellt hat, gab es da einen Elgin Baylor", schrieb Lakers-Ikone Magic Johnson bei Twitter: "Er war ein großartiger Mann, und ich bin auf ewig für die Ratschläge dankbar, die er mir gegeben hat, als ich in die Liga gekommen bin."

Baylor, der 1977 in die Hall of Fame aufgenommen wurde, war nach seiner aktiven Karriere Trainer der New Orleans Jazz (1976 bis 1979), ehe er als General Manager beim Lakers-Stadtrivalen Los Angeles Clippers von 1986 bis 2008 eine Ära prägte. Doch auch dort blieb ihm ein Meistertitel verwehrt.

