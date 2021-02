Der Meister unterlag im Topspiel der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Brooklyn Nets mit 98:109. Auch die 32 Punkte von Superstar LeBron James, der damit als dritter Basketballer nach Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und Karl Malone (36.928) die 35.000-Punkte-Marke in der NBA übertraf, reichten am Ende nicht.

Die Nets spielten in der Nacht zu Freitag deutlich variabler, führten schon zur Pause deutlich (64:53) und hatten bei ihrem fünften Sieg in Serie in James Harden (23 Punkte) und Joe Harris (21) ihre besten Werfer. Kyrie Irving (16) konnte nach Rückenproblemen für Brooklyn wieder auflaufen. Kevin Durant fehlte dagegen mit Oberschenkelproblemen zum dritten Mal in Folge.