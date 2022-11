Nach ihrem Fehlstart mit fünf Niederlagen am Stück holte der Rekordmeister beim 120:117 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans ihren zweiten Sieg.

Superstar LeBron James kam wie Anthony Davis auf 20 Punkte und holte zudem zehn Rebounds, zum Topscorer avancierte Lonnie Walker mit 28 Zählern. Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte nach seiner Daumen-OP weiterhin.

Ad

Für die deutschen NBA-Profis gab es zudem einen Sieg und eine Niederlage. Maximilian Kleber gewann mit den Dallas Mavericks gegen Utah Jazz mit 103:100, blieb beim erneuten Glanzauftritt von Luka Doncic (33 Punkte), der in allen sieben Saisonspielen bislang auf 30 oder mehr Punkte kam, in 25 Einsatzminuten aber ohne Zähler. Und Isaiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks 99:112 gegen die Atlanta Hawks. Der Center erzielte drei Punkte.

Basketball Basketballer ohne Lockhart - Meisner und Wank nachnominiert VOR 15 STUNDEN

Topteam der Liga bleiben die als einzige Mannschaft ungeschlagenen Milwaukee Bucks. Angeführt von Giannis Antetokounmpo (32 Punkte) feierten die Bucks beim 116:91 gegen die Detroit Pistons ihren siebten Sieg im siebten Saisonspiel. Ihren höchsten Auswärtssieg der Franchise-Geschichte erzielten die Toronto Raptors beim 143:100 bei den San Antonio Spurs.

Basketball NBA: Nächste Niederlage für Wagner und Orlando Magic VOR EINEM TAG