"Wo auch immer Bronny ist, dort werde ich sein. Da geht es nicht ums Geld."

LeBron Raymone James Jr. (17), Bronny genannt, spielt derzeit als Point Guard an der Sierra Canyon School in Chatsworth/Kalifornien. 2024 könnte die Basketball-Hoffnung in der NBA gedraftet werden, LeBron James wäre dann bereits 39. "Ich würde alles tun, um ein Jahr lang mit meinem Sohn zu spielen", betonte der viermalige Champion.

Für seinen Vater-Sohn-Traum schloss James auch eine erneute Rückkehr nach Cleveland, wo das 71. Allstar-Wochenende über die Bühne geht, nicht komplett aus. "Die Tür dafür ist nicht zu", sagte James, gab aber keine Prognosen ab: "Ich sage nicht, dass ich zurückkomme und spiele, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was meine Zukunft bringt."

James, geboren im 50 km entfernten Akron/Ohio, spielte seit seinem NBA-Debüt 2003 bis 2010 für die Cleveland Cavaliers. Nach einem Wechsel zu Miami Heat und zwei Titeln kehrte er 2014 zurück und führte das Team 2015/16 zur ersten Meisterschaft der Franchise-Geschichte. James ist bei den Lakers in der ersten Saison eines mit 85 Millionen Dollar dotierten Zweijahresvertrages.

