Der Bundesligist gewann am Sonntag beim Final Four in Bilbao das kleine Finale gegen den israelischen Vertreter Hapoel Holon mit 88:68 (42:29) und schnitt damit besser ab als noch 2018.

Damals hatte Ludwigsburg es schon einmal ins Final Four der Champions League geschafft, schloss dieses aber als Vierter ab. Am Sonntag sorgte vor allem Shooting Guard Justin Simon dafür, dass der Sieg nie gefährdet war. Mit 27 Punkten (6 Rebounds, 6 Assists) zeigte der US-Profi seine Saisonbestleistung.

Den erstmaligen Einzug in ein Europapokal-Finale hatte Ludwigsburg am Freitag verpasst, gegen den katalanischen Klub Baxi Manresa unterlag das Team mit 55:63 (35:35). Am Sonntagabend (20.00 Uhr) steigt noch das rein spanische Finale zwischen Manresa und Lenovo Teneriffa, das Holon im ersten Halbfinale recht knapp (78:71) besiegt hatte. Der Sieger erhält eine Million Euro Prämie.

