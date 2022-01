Nach dem überzeugenden 100:81 (49:21) geht es aber weiter eng zu, der Pokalsieger hat 24:8 Punkte auf dem Konto, die Bonner bei einem Spiel mehr 24:10.

Bonn, das unter dem neuen Trainer Tuomas Iisalo bislang eine bemerkenswerte Saison spielt, lieferte den Gastgebern in der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe, ließ nach der Pause aber abreißen. Mit einem 12:0-Lauf zum 73:53 zogen die Bayern davon, danach war für die Telekom Baskets nichts mehr zu holen.

Ad

Das Münchner Team von Trainer Andrea Trinchieri zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, in Deshaun Thomas (18 Punkte), Andreas Obst, Vladimir Lucic (beide 14), Zan Mark Sisko, Nick Weiler-Babb (beide 12) und Corey Walden (10) trafen gleich sechs Spieler zweistellig. Topscorer des Tages war allerdings Gästespieler Parker Jackson-Cartwright (30).

Basketball NBA: Doncic gerät bei Dallas-Sieg mit Moritz Wagner aneinander VOR 10 STUNDEN

In München kassierte Bonn zum Abschluss der Hinrunde bereits seine dritte Niederlage in Serie, zuvor hatte es Pleiten in Crailsheim und gegen Hamburg gegeben. Dagegen meldeten sich die Bayern nach dem Ausrutscher in eigener Halle gegen Chemnitz zurück. Am Freitag geht es in der EuroLeague gegen Baskonia Vitoria/Spanien weiter.

Basketball BBL: Oldenburg mit Niederlage nach Corona-Zwangspause VOR 19 STUNDEN