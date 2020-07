"Mamba Forever" auf dem Cover: Videospiel gedenkt NBA-Ikone Bryant

Das Videospiel NBA 2K21 würdigt die verstorbene Basketball-Legende Kobe Bryant mit einem besonderen Cover. Hersteller 2K Games präsentierte am Donnerstag eine an Bryants Spitznamen angelehnte "Mamba Forever"-Edition des beliebten Konsolenspiels, auf der er im Trikot der Los Angeles Lakers zu sehen ist.Der fünfmalige Champion der nordamerikanischen Profiliga NBA und 18-malige All Star war am 26...

Hersteller 2K Games präsentierte am Donnerstag eine an Bryants Spitznamen angelehnte "Mamba Forever"-Edition des beliebten Konsolenspiels, auf der er im Trikot der Los Angeles Lakers zu sehen ist.

Der fünfmalige Champion der nordamerikanischen Profiliga NBA und 18-malige All Star war am 26. Januar bei einem Helikopterabsturz gestorben, auch seine Tochter Gianna und sieben weitere Personen verloren ihr Leben. Nach seinem Tod wurde Bryant zum Mitglied in der Hall of Fame ernannt, seine für August geplante Aufnahmezeremonie wurde aufgrund der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verlegt.

Neben dem zweimaligen Olympiasieger werden auch Damian Lillard von den Portland Trail Blazers und Zion Williamson von den New Orleans Pelicans die weiteren Ausgaben von NBA 2K21 zieren.

