Mavs-Gesundheitsdirektor: Nowitzkis Trainingsmethoden sehr gefragt

Die Trainingsabläufe von Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (41) haben zu seiner aktiven Zeit in der nordamerikanischen Profiliga NBA großes Interesse bei den Stars der Liga geweckt. "Kobe (Bryant, d. Red.) und LeBron (James, d. Red) haben auch ständig nach Dirk gefragt, wie er bestimmte Dinge anging, und dann haben sie miteinander gesprochen", sagte Casey Smith, Gesundheitsbeauftragter der Dallas...

"Kobe (Bryant, d. Red.) und LeBron (James, d. Red) haben auch ständig nach Dirk gefragt, wie er bestimmte Dinge anging, und dann haben sie miteinander gesprochen", sagte Casey Smith, Gesundheitsbeauftragter der Dallas Mavericks, im Interview mit Spox.

Der 18-malige Allstar Bryant (41), der am 26. Januar gemeinsam mit seiner Tochter Gianna (13) tödlich verunglückt war, und Superstar James (35) hätten generell ständig nach neuen Trainingsmethoden gefragt und wissen wollen, was andere Spieler machen, berichtete Smith weiter.

Nowitzki seinerseits wollte alles über Bryant erfahren, so Smith: "Wie er morgens trainierte und so weiter." Zudem lobte Smith die allseits bekannte Arbeitsmoral des gebürtigen Würzburgers. "Nach dem Spiel wollen die Spieler nur noch stretchen, aber Dirk wollte immer nach dem Training noch weitermachen, eine Stunde oder länger. Manchmal im Kraftraum, manchmal auch in Zusammenarbeit mit Holger (Geschwindner, d. Red.) oder anderen Coaches", sagte Smith.

