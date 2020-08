MBC verlängert mit Publikumsliebling Brembly

David Brembly spielt auch in den kommenden Jahren für den MBC

Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC hat den Vertrag mit Publikumsliebling David Brembly um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Der 27 Jahre alte Flügelspieler war nach dem vorzeitigen Saisonende des MBC beim BBL-Finalturnier für die Crailsheim Merlins im Einsatz."Der Verbleib von David Brembly war ein wichtiges Puzzlestück in unseren Personalplanungen und lässt uns zuversichtlich auf die...

"Der Verbleib von David Brembly war ein wichtiges Puzzlestück in unseren Personalplanungen und lässt uns zuversichtlich auf die neue Saison blicken", sagte MBC-Manager Martin Geissler. Brembly erzielte in 49 Pflichtspielen für die Wölfe im Schnitt 7,1 Punkte. In der BBL spielte Brembly noch für medi Bayreuth, ratiopharm Ulm, die Eisbären Bremerhaven und die MHP Riesen Ludwigsburg.

