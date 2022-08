Wie das Fachportal BasketNews am Freitagmorgen berichtet, soll sich der 22-Jährige mit dem deutschen Vizemeister Bayern München auf einen Wechsel geeinigt haben.

Der 2,03 m große und defensiv starke Guard, der im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft für die Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September) wegen einer Verletzung fehlt, war 2018 von den Frankfurt Skyliners in die USA gewechselt. Für die Los Angeles Lakers, die ihn an Position 39 gedraftet hatten, die Washington Wizards und die Toronto Raptors bestritt Bonga 143 Hauptrunden- und fünf Play-off-Spiele in der NBA.

Ad

Basketball Weiler-Babb stößt zum DBB-Team - Theis fällt aus VOR 15 STUNDEN

Zuletzt war Bonga nur noch für Torontos Farmteam zum Einsatz gekommen. Laut BasketNews habe es loses Interesse von NBA-Teams an Bonga gegeben, er aber die Rückkehr nach Europa vorgezogen. Bei den Bayern stehen in Paul Zipser (Chicago Bulls) und neuerdings auch in Elias Harris (Lakers) zwei weitere deutsche Profis mit NBA-Vergangenheit unter Vertrag.

Basketball Nowitzki über DBB-Kapitän Schröder: "Er ist unser Bester" VOR EINEM TAG