Dies berichtete ihre Beraterin Lindsay Kagawa Colas dem US-Sportsender.

Griner absolvierte ein Workout in Fort Sam Houston in San Antonio/Texas. Ob Griner allerdings ihre Karriere fortsetzt, sei noch nicht definitiv entschieden, so Colas: "Sie hat keinen Druck."

Ad

Griner war in der vergangenen Woche in einem spektakulären Gefangenen-Austausch frei gekommen. Die 32-Jährige war gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But, als "Händler des Todes" bekannt, eingetauscht worden. Griner hatte mehrere Monate in russischer Gefangenschaft zubringen müssen.

Basketball NBA: 23 Punkte für Franz Wagner bei Magic-Sieg VOR 44 MINUTEN

Griner war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und zuletzt von Moskau in die Republik Mordowien verbracht worden. Es ging in die IK-2-Strafkolonie in Javas, 500 Kilometer und acht Autostunden von der Hauptstadt entfernt.

Basketball Ausrufezeichen gegen Bayern - Bonn wieder an der Spitze VOR 9 STUNDEN