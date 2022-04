Nach Informationen des Basketball-Magazins BIG hat sich der 20 Jahre alte Profi des Bundesliga-Klubs Hamburg Towers zum diesjährigen Draft angemeldet. Die Talenteverteilung der nordamerikanischen Profiliga findet in diesem Jahr am 23. Juni statt.

Hollatz feierte Anfang 2021 sein Debüt im Trikot des Deutschen Basketball Bundes (DBB) und überzeugte zuletzt in den WM-Qualifikationsduellen gegen Israel. Auch in der BBL liefert Hollatz immer wieder starke Werte ab. In der laufenden Saison gelangen ihm bislang im Schnitt acht Punkte und 5,5 Assists.

