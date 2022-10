Laut ESPN sollen die Probleme mit dem Visum für die Einreise inzwischen behoben sein. Ob Schröder bereits im Testspiel gegen die Golden State Warriors am Sonntag dabei sein kann, ist demnach allerdings noch offen.

Der 29-Jährige hatte zuletzt kurz vor dem Gewinn der EM-Bronzemedaille bei seinem früheren Klub unterschrieben, musste wegen eines fehlenden Dokuments aber länger als ursprünglich geplant in Deutschland bleiben. Schröder verpasste den Medientag und die ersten anderthalb Wochen der Vorbereitung in Los Angeles. Zunächst hatte er angekündigt, bereits am Mittwoch fliegen zu wollen.

