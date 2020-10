Alba kam in der Mercedes-Benz-Arena schon schlecht in die Partie und lief gleich einem hohen Rückstand hinterher, bereits nach fünf Minuten hieß es 3:16. Die Gäste, die in der vergangenen EuroLeague-Saison beim vorzeitigen Abbruch Tabellenführer waren und unverändert in die neue Spielzeit gingen, spielten ihre ganze Routine aus und ließen die Berliner nie gefährlich herankommen.