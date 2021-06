Publiziert 30/06/2021 Am 16:36 GMT | Update 30/06/2021 Am 16:36 GMT

Da sich Mexiko am Mittwoch in der Gruppe A mit 72:64 (31:36) gegen Russland durchsetzte, kam die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl nicht vorzeitig weiter. Dafür hätten die Russen gewinnen müssen.

Verliert die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Donnerstag (16.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) gegen Russland, stehen alle drei Teams bei einem Sieg und einer Niederlage. In diesem Fall wäre ausschlaggebend, wie hoch die Niederlage ausfällt. Zwei von drei Teams schaffen es in die K.o.-Runde.

Im Falle einer Qualifikation ginge es am Samstag im Halbfinale gegen den Ersten oder Zweiten der Gruppe B, in der Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien mit dem früheren Bundestrainer Dirk Bauermann spielen. Die Gruppensieger treffen jeweils auf die Zweiten der Parallelstaffel.

Basketball NBA: Bucks verlieren Antetokounmpo - und Spiel vier VOR 11 STUNDEN

Die deutsche Mannschaft hatte Mexiko am Dienstag zum Auftakt mit Mühe geschlagen (82:76).

Basketball Rödl verneigt sich vor Überraschungsgast Schröder: "Hilft natürlich allen" VOR 12 STUNDEN