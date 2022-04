Der Finalist von 2020 setzte sich mit 97:94 gegen die Atlanta Hawks durch und entschied die Serie mit 4:1 für sich. Bester Werfer bei Miami, das nun im Eastern-Conference-Halbfinale steht, war Victor Oladipo mit 23 Punkten.

Die mitfavorisierten Phoenix Suns machten unterdessen einen wichtigen Schritt in Richtung zweite Runde im Westen. Nach dem 112:97-Heimerfolg über die New Orleans Pelicans führt das Team um Point Guard Chris Paul die Serie mit 3:2 an.

Ad

Basketball Gegen Barca: Bayern brauchen "Top-Top-Top-Leistung" VOR 17 STUNDEN

Ebenfalls mit 3:2 in Führung liegen die Memphis Grizzlies in ihrer Serie gegen die Minnesota Timberwolves. Memphis gewann in der Nacht mit 111:109, wobei Jungstar Ja Morant mit 30 Punkten und dem entscheidenden Korb kurz vor Schluss überzeugte.

Basketball Theis und Boston weiter - Doncic überragt bei Dallas-Sieg GESTERN AM 05:30