Heurtel (31) war mit Barcelona zum EuroLeague-Spiel bei Anadolu Efes (79:86) geflogen. Nach Absprache mit seinem Klub sollte er in der Türkei aber nicht gegen seinen alten Verein zum Einsatz kommen, sondern mit Fenerbahce Istanbul über einen Wechsel verhandeln.

Vorort bekamen die Barca-Verantwortlichen aber laut spanischen Medien spitz, dass sich der 75-malige Nationalspieler auch mit Erzrivale Real Madrid in Vertragsgesprächen befand - und verweigerten Heurtel nach dem Spiel am Dienstagabend den Rückflug mit der Mannschaft. Die Katalanen hoben Richtung Katalonien ab, und Heurtel blieb rat- wie planlos am Airport zurück.