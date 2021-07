"Mir sind persönliche Auszeichnungen egal", sagte der Berliner: "Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es einen Preis gab. Dafür spiele ich nicht."

Mit 28 Punkten hatte Wagner, der seit 2018 in der NBA unterwegs ist, derzeit aber keinen Vertrag hat, großen Anteil am 75:64 (36:34) über Favorit Brasilien, der das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio einbrachte. "Ich habe versucht, aggressiv zu sein", sagte der 24-Jährige: "Dieses Mal habe ich mehr Punkte gemacht als die anderen. Das nächste Mal ist es wieder ein anderer. Das macht das Team so großartig."

Der Topscorer lobte die "unglaubliche Truppe, eines der besten Teams, in denen ich jemals war". Für ihn als jungen Spieler sei es "sehr, sehr speziell zu sehen, wieviel es den erfahrenen Spielern und den Coaches bedeutet."

