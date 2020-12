Die Gießener sind in der Liga nach sechs Spielen sieglos Letzter, in der Gruppenphase des BBL-Pokals gingen ebenfalls alle drei Partien verloren. Die Trennung wurde laut Geschäftsführer Michael Koch "aufgrund der aktuellen Tabellensituation" vorgenommen. "Solche Entscheidungen sind nicht immer leicht, aber wir stehen in der Verantwortung."