Wie Europas höchste Spielklasse am Freitag mitteilte, kann die ursprünglich für kommenden Freitag angesetzte Partie nicht stattfinden. Die Berliner hatten eine Verschiebung beantragt, weil sich die Mannschaft nach sechs Coronafällen im Team in Quarantäne befindet. Zuvor war bereits Albas für vergangenen Donnerstag geplantes EuroLeague-Spiel gegen Baskonia Vitoria abgesetzt worden.

Die EuroLeague erlaubt Spielverlegungen im Zusammenhang mit Corona bis zu dreimal pro Ansetzung, falls sich neue Termine finden lassen. Alba hatte am vergangenen Freitag bei ZSKA Moskau gewonnen, bevor am Sonntag und Dienstag die positiven Fälle öffentlich wurden. Auch Albas Spiele im deutschen Pokal-Wettbewerb waren inklusive dem für 1. und 2. November vorgesehenen Final-Four-Turnier in München aus dem gleichen Grund verschoben worden.