Schon am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht das zweite Gruppenspiel im BBL-Pokal beim Syntainics MBC an. "In Weißenfels wartet eine Mannschaft, die sich einen Monat auf dich vorbereitet hat", warnte Bayerns Kapitän Nihad Dedovic nach dem Sieg über Piräus bei MagentaSport.

Während die Bayern in der EuroLeague mit vier Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze stehen, braucht der Pokalsieger von 2018 nach der Auftaktniederlage gegen medi Bayreuth (68:74) dringend einen Sieg in Weißenfels, um nicht frühzeitig auszuscheiden.

Am Montag (20.30 Uhr/MagentaSport) reist das Team von Trainer Andrea Trinchieri am dritten und letzten Vorrunden-Spieltag zu den Hakro Merlins Crailsheim. "Wir gehen mit maximalem Fokus in die zwei Spiele", versprach Dedovic.

