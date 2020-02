Nach "feiger Attacke" auf Schiedsrichter in Athen: EuroLeague droht mit drastischen Strafen

Sollte es in Griechenland erneut zu ähnlichen Übergriffen kommen, werde über die Verlegung von Partien in ein anderes Land beraten, teilte die Organisation am Sonntag mit. Dies betreffe unter anderem auch Spiele des EuroCups.

Nach der 81:92-Niederlage von Panathinaikos Athen am Freitag gegen den FC Barcelona hatten offenbar zwei Personen auf Motorrädern ein Taxi angegriffen, in dem die Referees aus Italien, Slowenien und der Türkei saßen. Dabei ging eine Scheibe zu Bruch, ein Schiedsrichter wurde leicht am Kinn und an der Hand verletzt. Sollten die Täter ermittelt werden, sollen sie mit einer lebenslangen Arena-Sperre für EuroLeague-Spiele bestraft werden.