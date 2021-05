Publiziert 15/05/2021 Am 16:53 GMT | Update 15/05/2021 Am 16:53 GMT

Im Audi Dome setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri im Halbfinale des Top Four gegen ratiopharm Ulm erst nach der zweiten Verlängerung 104:102 (84:84, 49:36) durch und erreichte das Endspiel.

Am Sonntag bekommt München es mit dem Rekord-Pokalsieger und Double-Gewinner Alba Berlin oder der BG Göttingen zu tun. Das zweite Halbfinale findet um 19.15 Uhr statt, das Endspiel steigt am Sonntag um 14.30 Uhr (MagentaSport). Noch vor acht Tagen hatten die Bayern nach dem bitteren Viertelfinalaus in der EuroLeague in der Bundesliga eine deutliche Pleite gegen Ulm kassiert.

München zeigte in der ersten Hälfte eine gute Leistung, doch im dritten Viertel drehte Ulm mit 32 Punkten auf und kam zum Ausgleich, den Bayern gelangen lediglich 20 Zähler. Vier Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit verpasste Vladimir Lucic beim Stand von 84:84 die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

Basketball NBA: Mavericks lösen Play-off-Ticket VOR 12 STUNDEN

In der zweiten Overtime waren es Lucic und Paul Zipser, denen die entscheidenden Aktionen für die Münchner gelangen. Lucic war mit 24 Punkten bester Werfer der Bayern.

Basketball BBL: Auch Giessen bewirbt sich um Wildcard GESTERN AM 12:55