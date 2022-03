Die abstiegsgefährdeten Frankfurter gewannen am 26. Spieltag bei den Löwen Braunschweig mit 72:67 (34:32) und feierten den ersten Sieg nach acht Niederlagen in Folge. Erfolgreichster Punktesammler beim Sieger war Will Cherry (16).

Auch Brose Bamberg holte nach drei Pleiten nacheinander beim 87:78 (40:41) gegen den Syntainics MBC Weißenfels wieder einen Sieg. Bester Werfer der Franken war Justin Robinson mit 23 Zählern.

Das Spitzenspiel des FC Bayern gegen Pokalsieger und Meister Alba Berlin wurde aufgrund eines Corona-Ausbruchs bei den Münchnern abgesagt.

