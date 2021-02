Gasol war beim NBA-Draft 2001 an dritter Stelle von den Memphis Grizzlies ausgewählt worden, ehe er 2008 zu den LA Lakers wechselte. Mit dem Rekordmeister gewann der Center in den beiden darauffolgenden Jahren die Meisterschaft in der nordamerikanischen Profiliga. Zudem wurde er sechsmal ins All-Star-Team der NBA gewählt.