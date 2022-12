Beim 111:99 gegen die Toronto Raptors erzielte der 21 Jahre alte Forward 23 Punkte, drei Rebounds und vier Assists.

Sein Bruder Moritz kam auf sechs Zähler, drei Rebounds und einen Assists. Es war der dritte Sieg in Folge für das Team aus Florida. In der Tabelle der Eastern Conference belegt Orlando allerdings nur Position 13.

Die Los Angeles Lakers mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder setzte sich mit 124:117 bei den Detroit Pistons durch. Der Braunschweiger Schröder kam auf fünf Punkte, zwei Rebounds und zwei Assists. Erfolgreichster Werfer bei den Lakers war Superstar LeBron James mit 35 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists. Anthony Davis kam auf 34 Zähler, 15 Rebounds und sieben Assists für die Kalifornier. In der Western Conference sind die Lakers trotzdem nur Tabellenzwölfter. Nach drei Niederlagen war es allerdings wieder der erste Sieg für das Schröder-Team.

Die New York Knicks mit dem deutschen Profi Isaiah Hartenstein setzten sich mit 112:99 gegen Sacramento Kings durch. Hartenstein kam auf vier Punkte und neun Rebounds. Die Knicks schafften den vierten Sieg in Folge und sind Sechster in der Eastern Conference.

