Der Braunschweiger Schröder stand nach auskurierter Knöchelstauchung in der Startformation und verpasste mit 14 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists ein Triple-Double nur knapp. Top-Scorer der Lakers war LeBron James mit 22 Zählern. Der Superstar wurde allerdings überstrahlt von den Clippers-Leadern Paul George (33 Punkte) und Kawhi Leonard (26).

Die Lakers mit James, Anthony Davis und dem aus Oklahoma verpflichteten Spielmacher Schröder gehen als großer Favorit in die 75. NBA-Saison, deren Hauptrunde wegen des verspäteten Starts von 82 auf 72 Spiele pro Team verkürzt wurde.

Vor dem Auftaktspiel gegen die als Mitfavorit gehandelten Clippers wurde das Meisterbanner unter die Decke des Staples Centers gezogen, die Spieler erhielten ihre mit Diamanten und Amethysten besetzten Meisterringe - vor weiterhin leeren Rängen, aber nicht mehr in der Bubble in Florida, in der die Lakers 73 Tage zuvor ihren 17. Titel perfekt gemacht hatten.