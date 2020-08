Kleber (28), der in der Startformation als Center begann, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds. Bester Spieler der Mavs war einmal mehr der slowenische Jungstar Luka Doncic mit 38 Punkten, neun Rebounds und neun Assists. Kawhi Leonard (33 Punkte, 14 Rebounds) führte L.A. in die zweite Runde, die Clippers spielen gegen die Denver Nuggets oder Utah Jazz. Im Duell steht es 3:3.

Beim Blick in die Zukunft gab sich Carlisle optimistisch. "Wir sind auf dem Weg nach oben", sagte der Headcoach. Es werde allerdings mühsam, "wieder in die Play-offs zu kommen". In der ersten Saison nach dem Abschied von Superstar Nowitzki stand Dallas immerhin erstmals seit 2016 wieder in der Meisterrunde.