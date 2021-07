Neben den Teambesitzern stimmten auch die Spieler-Vertreter der NBA Players Association dem Vorhaben zu.

Das Turnier wird vom 12. bis 15. April 2022 stattfinden, die reguläre Saison endet am 10. April, die Play-offs beginnen am 16. April. In die Saison startet die NBA am 19. Oktober, das erste Finalspiel ist für den 2. Juni 2022 angesetzt.

