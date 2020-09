Der Rekordmeister setzte sich auch im zweiten Duell der Best-of-Seven-Serie in Orlando/Florida gegen Titelverteidiger Toronto Raptors durch. Zum 102:99-Erfolg trug Center Theis drei Punkte und neun Rebounds bei.

Beste Werfer der Celtics waren Jungstar Jayson Tatum mit 34 Zählern und Marcus Smart mit 19, für die Raptors erzielte OG Anunoby 20 Punkte. Das dritte Duell steigt am Donnerstag (Ortszeit) in der "Bubble" in Disney World.