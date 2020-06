NBA-Commissioner Silver: Werden bei vielen Coronafällen stoppen

Commissioner Adam Silver will die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA angesichts der sich in den USA dramatisch entwickelnden Corona-Pandemie nicht um jeden Preis durchziehen. "Wir haben eine Reihe an Wissenschaftlern, Ärzten und Experten, die mit uns arbeiten. Wir werden sehen, wohin es uns führt", sagte Silver dem Time Magazine: "Aber sicher, wenn wir viele Fälle haben,...

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Florida in Quarantäne schicken, ehe ab dem 31. Juli in Disney World unter strengen Vorkehrungen der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Allerdings vermeldete vor allem Florida zuletzt stark gestiegene Infektionszahlen. Unter den NBA-Profis gibt es derzeit rund zwei Dutzend bekannte Coronafälle.

"Man kann dem Virus nicht davonlaufen. Aber ich bin absolut überzeugt, dass es auf unserem Campus sicherer ist als außerhalb", sagte Silver: "Es gibt wenige andere Szenarien, in denen Angestellte ohne Symptome massenhaft getestet werden. Dies könnte also sogar ein Modell werden, nach dem sich andere öffnende Industriezweige richten können."

