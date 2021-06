Publiziert 16/06/2021 Am 05:32 GMT

Durant spielte beim 114:108 über die kompletten 48 Minuten und erzielte 49 Punkte. Dem Titelkandidaten fehlt damit noch ein Sieg in der best-of-seven-Serie zum Einzug ins Halbfinale.

Durant verbuchte an seinem Galaabend zudem 17 Rebounds und zehn Assists und schaffte damit Einzigartiges. Mindestens 45 Punkte, 15 Rebounds und zehn Vorlagen waren in den NBA-Play-offs noch nie einem Spieler gelungen.

"Ich habe nicht geplant, jede Minute zu spielen. Aber ich habe meinem Coach gesagt, dass ich mich gut fühle und er mich machen lassen soll", sagte Durant. "Er hat das komplette Spiel gespielt und kaum daneben geworfen", sagte Trainer Steve Nash: "Es ist unglaublich zu was er in der Lage ist. Das ist es, was ihn zu einem der Größten aller Zeiten macht."

In Brooklyn lagen die Gastgeber lange zweistellig zurück, 16 Punkte betrug der Rückstand zur Halbzeit. Danach drehten die Nets angeführt von Durant auf. In den letzten zwei Minuten gelangen dem 32-Jährigen noch sieben Punkte, mit denen er den Sieg perfekt machte.

Brooklyn musste ohne den verletzten Superstar Kyrie Irving auskommen. James Harden gab in Spiel fünf zwar sein Comeback nach einer Verletzungspause, fand aber nicht so richtig in die Partie.

