Publiziert 29/03/2021 Am 20:50 GMT

Juli statt, eine Woche nach einem möglichen siebten Spiel der Finalserie. Das teilte die NBA am Montag mit. Teams, die sich nicht für die Play-offs qualifizieren, nehmen am 22. Juni an einer gewichteten Lotterie um den Top-Pick teil.

Es wurden allerdings keine Details über die Orte der Veranstaltungen bekannt gegeben. Die Deadline für Spieler, die sich vorzeitig für den NBA-Draft bewerben wollen, ist der 30. Mai.

