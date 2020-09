Derzeit läuft die Saison 2019/2020 noch, die Play-offs werden in Disney World/Orlando ausgespielt. Im Halbfinale treffen die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis auf die Miami Heat und die Los Angeles Lakers auf die Denver Nuggets. Die Final-Spiele werden noch bis in den Oktober laufen, ein mögliches siebtes Spiel der Final-Serie würde am 13. Oktober stattfinden.